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21 Липень 2019, Київ 14:42
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Відео: Зеленський та Порошенко голосують на виборах в Раду

Відео: Зеленський та Порошенко голосують на виборах в Раду
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Нинішній президент Володимир Зеленський та 5-й президент України Петро Порошенко проголосували сьогодні, 21 липня, на дострокових парламентських виборах. У виборах народних депутатів бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2746 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських портфелів у багатомандатному виборчому окрузі. Усі інші кандидати балотуються в 199 мажоритарних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території непідконтрольні українській владі. До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі. До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.

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