Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 листопада 2019, Київ 03:03
Відео

Зламався літак: Зеленський вночі зустрічав українські кораблі – відео

Зламався літак: Зеленський вночі зустрічав українські кораблі – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:03 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Президент України Володимир Зеленський із кількагодинним запізненням прилетів в Очаків, що в Миколаївській області. Літак президента не зміг вилетіти з військового аеродрому в Чугуєві через поломку двигуна. В Очакові президент зустрів українські кораблі, які торік були захоплені біля берегів Криму. Зеленського супроводжували посол Німеччини Анка Фельдгузен, посол Франції Етьєн де Понсен і спецпредставник ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи у Мінську Мартін Сайдік. (Відео Радіо Свобода / Офіс президента України)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG