Зламався літак: Зеленський вночі зустрічав українські кораблі – відео

Президент України Володимир Зеленський із кількагодинним запізненням прилетів в Очаків, що в Миколаївській області. Літак президента не зміг вилетіти з військового аеродрому в Чугуєві через поломку двигуна. В Очакові президент зустрів українські кораблі, які торік були захоплені біля берегів Криму. Зеленського супроводжували посол Німеччини Анка Фельдгузен, посол Франції Етьєн де Понсен і спецпредставник ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи у Мінську Мартін Сайдік. (Відео Радіо Свобода / Офіс президента України)