Після повернення з евакуації знайшли родину: історія жінки, яка стала мамою-вихователькою для дітей

Марина Бороніна працювала у реабілітаційному центрі в Дніпрі, звідки у 2022 році дітей евакуювали до Туреччини. Після повернення в Україну для більшості з них знайшли прийомні родини. А для трьох вихованців створили дитячий будинок сімейного типу у Львові, де Марина стала мамою-вихователькою. Нині у її родині п’ятеро дітей «народжених серцем». Марина каже, в сім’ї діти розвиваються значно швидше ніж в інституційних закладах. Це вона бачить і на прикладі своїх вихованців, які за цей час підросли, навчилися допомагати по господарству та почали відвідувати школу й дитячий садок.