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22 вересня 2020, Київ 21:04
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Чи є жінкам місце в політиці і Верховній Раді? (відео)

Чи є жінкам місце в політиці і Верховній Раді? (відео)
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Чи є жінкам місце в політиці і Верховній Раді? (відео)

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Жінки і політика. Чи легко потрапити у владу, якщо ти жінка? І з якими труднощами стикаються ті жінки, які вже у політиці? Про це Радіо Свобода запитало у членкині фракції «Голос» Інни Совсун та члена фракції «Слуга народу» Андрія Мотовиловця, пройшовши разом з ними символічний лабіринт під стінами Верховної Ради у рамках кампанії з підтримки гендерної рівності «Йдеш в політику не одна»

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