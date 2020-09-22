Жінки і політика. Чи легко потрапити у владу, якщо ти жінка? І з якими труднощами стикаються ті жінки, які вже у політиці? Про це Радіо Свобода запитало у членкині фракції «Голос» Інни Совсун та члена фракції «Слуга народу» Андрія Мотовиловця, пройшовши разом з ними символічний лабіринт під стінами Верховної Ради у рамках кампанії з підтримки гендерної рівності «Йдеш в політику не одна»