Громада Добропілля на Донеччині зібралась на згарищі «Скверу 21», щоб його відродити. Цей публічний простір, створений громадською організацією, був спалений у ніч на 24 червня. Амфітеатр у стилі «еко», вартістю приблизно 1 мільйон гривень, згорів за 5 хвилин. За словами заступника міського голови Олексія Кармільцева, пожежа знищила 70% площі конструкції. Поліція відкрила справу за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Щоб відродити «Скер 21», добропільці звернулися до громадських організацій і донорів, а також планують використати вітчизняний майданчик краудфандингу «Спільнокошт». Попри те, що більша частина простору нині – згарище, автори проекту планують і надалі проводити тут заходи. Найближчим таким, як заявив Володимир Орос, голова ГО «Добропільський центр молоді «Добро», тут пройде відкритий перегляд фільму до дня Конституції.