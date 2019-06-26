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26 Червень 2019, Київ 19:38
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Творчість на згарищі: громада рятує екосквер, який спалили на Донбасі – відео

Творчість на згарищі: громада рятує екосквер, який спалили на Донбасі – відео
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Громада Добропілля на Донеччині зібралась на згарищі «Скверу 21», щоб його відродити. Цей публічний простір, створений громадською організацією, був спалений у ніч на 24 червня. Амфітеатр у стилі «еко», вартістю приблизно 1 мільйон гривень, згорів за 5 хвилин. За словами заступника міського голови Олексія Кармільцева, пожежа знищила 70% площі конструкції. Поліція відкрила справу за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Щоб відродити «Скер 21», добропільці звернулися до громадських організацій і донорів, а також планують використати вітчизняний майданчик краудфандингу «Спільнокошт». Попри те, що більша частина простору нині – згарище, автори проекту планують і надалі проводити тут заходи. Найближчим таким, як заявив Володимир Орос, голова ГО «Добропільський центр молоді «Добро», тут пройде відкритий перегляд фільму до дня Конституції.

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