Колись мальовнича архітектурна перлина, прозвана «Швейцарією Донбасу», Святогірськ тепер лежить у руїнах після місяців боїв. Багато будинків зрівняно з землею, а ті, що вціліли, не мають ні електрики, ні води.

У будинок Валентини влучив російський снаряд. Знесло дах і було зруйновано кілька квартир. Жінка знайшла притулок у сусідній Святогірській лаврі, монастирському комплексі, який розташований поблизу нинішніх російських позицій на Донеччині, на спробі захоплення якої, нині зосередився Кремль.

Під час боїв монастир кілька разів зазнавав ударів. Невдовзі після початку масштабної війни російська авіація пошкодила головний шпиль церкви, постраждали і стіни монастиря. У червні російська артилерія влучила в дерев’яну церкву монастирського комплексу, яка згоріла дотла.

Святогірськ був відвойований Збройними силами України в середині вересня після тримісячної окупації російськими військами. Але в місті досі чути віддалені звуки обстрілів на лінії фронту, що за 15 кілометрів.