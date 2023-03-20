Під час чергового обстрілу одна з мін пробила дах льоху, де ховалися люди та розірвалася всередині. Погріб став труною. Про трагедію, про життя біля кордону та про біженців, які не змогли втекти від війни – дивіться у випуску #ВУкраїні.