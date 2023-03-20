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#ВУКРАЇНІ

Життя біля Росії: трагедія на кордоні (відео)

Життя біля Росії: трагедія на кордоні (відео)
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Життя біля Росії: трагедія на кордоні (відео)

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Єліне розташоване всього за чотири кілометри від кордону з Росією. Це знакове місце, край партизанської слави. У 40-х роках німці спалили село, а тих хто вижив – розстріляли. 2023-го мирних жителів знову вбивають, цього разу російська армія.

Під час чергового обстрілу одна з мін пробила дах льоху, де ховалися люди та розірвалася всередині. Погріб став труною. Про трагедію, про життя біля кордону та про біженців, які не змогли втекти від війни – дивіться у випуску #ВУкраїні.

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