Під час чергового обстрілу одна з мін пробила дах льоху, де ховалися люди та розірвалася всередині. Погріб став труною. Про трагедію, про життя біля кордону та про біженців, які не змогли втекти від війни – дивіться у випуску #ВУкраїні.
Життя біля Росії: трагедія на кордоні (відео)
Випуски
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21:30, 27 лютого 2023
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21:30, 20 лютого 2023
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21:30, 13 лютого 2023
Як мати капітана ЗСУ шукала тіло свого сина? | #ВУкраїні
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21:30, 06 лютого 2023
Як діти навчаються в школах під час обстрілів та повітряних тривог? | #ВУКРАЇНІ