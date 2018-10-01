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01 Жовтень 2018, Київ 20:43
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Донбас і «русский мир»: бойовики зомбують школярів – відео

Донбас і «русский мир»: бойовики зомбують школярів – відео
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Одна година української мови в тиждень і замість історії України – історія Донбасу. Із 2015 року школярі окупованих частин Донецької і Луганської областей вчаться за новою програмою. Підручники угрупованням «ЛДНР» постачає Росія, але деякі друкують і на окупованих територіях. У Донецьку, наприклад, розробили підручник «Української мови» та «Історії вітчизни». Чому навчають у цих книгах і де межа між реальними знаннями та пропагандою? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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