Педіатр зі Львова зубами протягнув 600-тонне судно на 16 метрів – відео

Педіатр зі Львову Олег «Тягнизуб» Скавиш встановив національний рекорд – йому вдалося протягнути зубами судно «Верещагино» воднотоннажністю 614 тонн на 16,3 метри. Рекорд зафіксували в Іллічівському судноремонтному заводі під Одесою. Це вже чотирнадцятий рекорд Тягнизуба. За словами експерта Національного реєстру рекордів України Дмитра Яіцького, новий рекорд Скавиша будуть подавати на реєстрацію до Книги рекордів Гіннеса. Наразі світовий рекорд належить громадянину Росії, який в 2001 році протягнув судно воднотоннажністю 576 тонн на 15 метрів.