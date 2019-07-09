На Донеччині у Добропіллі міський голова Покровська Руслан Требушкін, що йде на вибори як кандидат-мажоритарник від «Опозиційного блоку», не зміг провести зустріч із запрошеними виборцями 50 виборчого округу. Під час спілкування кандидата з електоратом, в основному з людьми похилого віку, активісти місцевого осередку ГО «Військово-патріотичне громадське об’єднання учасників АТО «Сармат» переривали його запитаннями про господарську діяльність Требушкіна на посаді голови міста Покровськ. Кандидат назвав дії активістів «хуліганськими». У свою чергу активісти зазначили, що не зривали зібрання, а приїхали поставити свої запитання кандидатові Требушкіну.