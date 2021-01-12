Президенти України і Молдови Володимир Зеленський і Мая Санду заявили про намір відновити діалог між Києвом і Кишиневом на високому рівні і надати йому «динамічного характеру», а також створити президентську раду для цього діалогу і вирішення «актуальних завдань співпраці». (Відео Офісу президента)