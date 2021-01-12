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12 січня 2021, Київ 17:44
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Зеленський і Санду вирішили створити спільну президентську раду – відео

Зеленський і Санду вирішили створити спільну президентську раду – відео
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Зеленський і Санду вирішили створити спільну президентську раду – відео

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Президенти України і Молдови Володимир Зеленський і Мая Санду заявили про намір відновити діалог між Києвом і Кишиневом на високому рівні і надати йому «динамічного характеру», а також створити президентську раду для цього діалогу і вирішення «актуальних завдань співпраці». (Відео Офісу президента)

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