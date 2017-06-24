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24 Червень 2017, Київ 19:00
Відео

Історія піаніста, якого могло не бути (відео)

Історія піаніста, якого могло не бути (відео)
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0:01:07
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Талант гри на роялі 15-ти річного харків’янина Миколи Мирошниченка сьогодні визнається іменитими педагогами, диригентами і слухачами харківських і київських концертних залів. А з десяток років тому на його здібностях ставили хрест вчителі музичних дитячих шкіл, бо він не міг поворушити руками й пальцями – при народженні переніс обширний крововилив у мозок та два інсульти. Ідея розвивати моторику Миколчиних пальців виникла у його батька – Миколи Сараєва. Чоловік розробив для хлопця тугі рукавички, аби він із зусиллям натискав клавіши піаніно. Наразі Ніколя – так його називають рідні, – маючи особливі фізичні потреби, нарівні зі здоровими юними піаністами концертує, змагається на всеукраїнських і міжнародних фестивалях.

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