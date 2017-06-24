Талант гри на роялі 15-ти річного харків’янина Миколи Мирошниченка сьогодні визнається іменитими педагогами, диригентами і слухачами харківських і київських концертних залів. А з десяток років тому на його здібностях ставили хрест вчителі музичних дитячих шкіл, бо він не міг поворушити руками й пальцями – при народженні переніс обширний крововилив у мозок та два інсульти. Ідея розвивати моторику Миколчиних пальців виникла у його батька – Миколи Сараєва. Чоловік розробив для хлопця тугі рукавички, аби він із зусиллям натискав клавіши піаніно. Наразі Ніколя – так його називають рідні, – маючи особливі фізичні потреби, нарівні зі здоровими юними піаністами концертує, змагається на всеукраїнських і міжнародних фестивалях.