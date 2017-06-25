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25 Червень 2017, Київ 13:03
Відео

На Хортиці відсвяткували Купала за старовинними традиціями (відео)

На Хортиці відсвяткували Купала за старовинними традиціями (відео)
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В ніч на 25 червня на Хортиці відбулося святкування Купала. Його учасники виготовили спеціальні опудала давньослов’янських богів – Морени та Купала – та розіграли сцену їх зустрічі і одруження. Під час обряду гості свята водили хоровод, прикрашали купальське дерево солодощами та стрічками і спускали вінки на воду. Також учасники свята, у відповідності до старовинних традицій, запалили на купальському вогнищі спеціально виготовлене колесо та скотили його у воду на знак єднання сонця-Купала та води-Морени і «творення нового життя».

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