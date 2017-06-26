На Донбасі достатньо складна ситуація, яка в будь-який момент може погіршитися. Крім того, не видно, щоб Москва робила серйозні зусилля для реального припинення вогню в цій частині України. Також Кремль стурбований, що Америка після зустрічі Трампа з Порошенком буде активніше брати участь у врегулюванні ситуації в Україні. Про це розповів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» Олександр Вершбоу, заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках. Саме Вершбоу належать знамениті «травневі тези», коли в 2014-му він заявив, що після анексії Криму і подій на Донбасі «Росія для альянсу більше не партнер, вона тепер для НАТО – противник».