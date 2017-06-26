Президент України Петро Порошенко вшанував пам’ять королеви Франції Анни Київської, поклавши квіти до її монумента у Санлісі біля Парижа. «Весь світ має зараз бути з нами в умовах російської агресії. Ви разом з нами маєте називати агресію – агресією, Росію – агресором, а Анну Київську – Анною Київською», – сказав Порошенко. У травні після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном президент Росії Володимир Путін назвав королеву Франції Анну Київську «русской». 1051 року Анна Ярославна, відома у світі як Анна Київська, дочка Київського князя Ярослава Мудрого та шведської принцеси Інгігерди, вийшла заміж за Генріха I, короля Франції, і стала королевою. Це сталося майже за сто років до заснування селища Москви близько 1147 року, коли Москва вперше згадана в письмових джерелах. (Відео Адміністрації президента) (Відео Адміністрації президента)