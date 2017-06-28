Щотижня з середи на четвер у Коломию з’їжджаються закупівельники з Києва, Львова, Запоріжжя, Дніпра і купують вишивані сорочки, сукні, рушники, серветки. Це найбільший базар вишиваних речей. Працює він з опівночі і до 13-ї години. Нинішній коломийський базар розрахований переважно на масового покупця. Більшість сорочок, суконь – машинної вишивки, різноманіття вишитих руками вставок продають майстрині, стоячи у рядах базару. Саме у них ще є і сорочки ручної роботи. Базар у Коломиї вважається найдешевшим. Чоловічу чи жіночу сорочку машинної вишивки можна придбати від 250 до 1200 гривень, залежно від складності праці. Ручна робота дорожча, від 400 до 3500 гривень, набір серветок – 60-90 гривень. Майстрині пояснюють, що машинна вишивка витіснила ручну роботу. Бо дешевша і більше користується попитом. А люди не мають грошей купувати дорогі автентичні вироби майстрів. Вишивання для багатьох мешканців Івано-Франківщини є головним заробітком.