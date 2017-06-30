У Львові на Личаківському цвинтарі біля могил, де поховані українські бійці, серед яких і оперний співак Василь Сліпак, звучала органна музика. Саме звуками тихої музики рідні та друзі Василя Сліпака з України, Франції, Польщі вшановують річницю його загибелі у зоні бойових дій на Донбасі. Спеціально на цвинтар привезли орган і на ньому зіграла польська органістка Барбара Швідерська. Із 29 червня до 1 липня у Львові триває міжнародний марафон пам’яті Василя Сліпака. Соліст Паризької опери Василь Сліпак загинув під час бою від кулі снайпера 29 червня 2016 року, воюючи у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Похований на Личаківському цвинтарі. Герой України Василь Сліпак був уродженцем Львова, навчався в консерваторії.