Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
03 Липень 2017, Київ 14:38
Відео

Середньовічний замок на Закарпатті прикрасили 30 тисяч троянд (відео)

Середньовічний замок на Закарпатті прикрасили 30 тисяч троянд (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:50
0:00:00 /0:00:50
ЗАВАНТАЖИТИ

У замку Сент-Міклош у селищі Чинадієво на Закарпатті завершується Фестиваль квітів. Другий рік поспіль флористи з усієї України приїжджають у селище, щоб приготувати незвичайні композиції з троянд. Саме ця квітка – головна на фестивалі, цьогоріч їх – 30 тисяч. На фестивалі переважають троянди різних відтінків червоного кольору, над компонуванням яких працювали близько сотні флористів. Для відвідувачів свята вперше відкрили підвали замку. Там фахівці створили квіткові інсталяції з підсвіткою. На подвір’ї замку – майстер-класи від флористів, ярмарок хенд-мейду та концерт класичної музики.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG