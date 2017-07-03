У замку Сент-Міклош у селищі Чинадієво на Закарпатті завершується Фестиваль квітів. Другий рік поспіль флористи з усієї України приїжджають у селище, щоб приготувати незвичайні композиції з троянд. Саме ця квітка – головна на фестивалі, цьогоріч їх – 30 тисяч. На фестивалі переважають троянди різних відтінків червоного кольору, над компонуванням яких працювали близько сотні флористів. Для відвідувачів свята вперше відкрили підвали замку. Там фахівці створили квіткові інсталяції з підсвіткою. На подвір’ї замку – майстер-класи від флористів, ярмарок хенд-мейду та концерт класичної музики.