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06 Липень 2017, Київ 22:20
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Суд не задовольнив клопотання Насірова про зміну запобіжного заходу (відео)

Суд не задовольнив клопотання Насірова про зміну запобіжного заходу (відео)
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Солом’янський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова і залишив запобіжний захід йому без змін. Судовий процес пройшов у закритому режимі. Захист Насірова просив суд змінити запобіжний захід у зв’язку зі станом здоров'я їхнього підзахисного. Під зміною запобіжного заходу захист мав на увазі: зняти браслет електронного стеження, видати закордонний паспорт і дозволити виїхати за кордон на лікування. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає, що немає жодних підстав послаблювати запобіжний захід Насірову.

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