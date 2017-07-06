Солом’янський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова і залишив запобіжний захід йому без змін. Судовий процес пройшов у закритому режимі. Захист Насірова просив суд змінити запобіжний захід у зв’язку зі станом здоров'я їхнього підзахисного. Під зміною запобіжного заходу захист мав на увазі: зняти браслет електронного стеження, видати закордонний паспорт і дозволити виїхати за кордон на лікування. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає, що немає жодних підстав послаблювати запобіжний захід Насірову.