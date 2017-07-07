«Затримання Іділь Есер в Туреччині – політичний жест», – директор Amnesty International в Україні

Під стінами посольства Туреччини в Києві зібралися представники організації Amnesty International в Україні з вимогою звільнити їхню колегу з Туреччини, яку напередодні арештували. Директор українського представництва Amnesty International Оксана Покальчук намагалася передати звернення до посла з вимогами повідомити про стан та місце знаходження Іділь Есер, підстави затримання і негайно надати доступ до адвокатів, також забезпечити зв’язок із родичами. В посольстві порекомендували надіслати звернення на електронну пошту. Активісти додають, що порушать питання затримання учасників правозахисного руху в Туреччині напередодні саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі. Раніше міжнародна організація Amnesty International заявила, що турецька поліція затримала директора відділення цієї організації в Туреччині Іділь Есер разом із ще кількома правозахисниками. Причини затримання Есер поліція Туреччини не коментує.