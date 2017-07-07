Заяви президента США Дональда Туска про готовність охороняти та захищати Європу стали несподіванкою для президента Євроради Дональда Туска. Про це він заявив 7 липня у Гамбурзі перед початком саміту «Групи двадцяти» (G20). Він також додав, що Європа давно чекала таких слів, але важливо, що вони означають на практиці. «Справжнє питання полягає в тому, чи це була просто заява, чи нова політика», – сказав Туск. Прокоментував президент Євроради і російсько-американські відносини: «Мої враження від моєї зустрічі з Трампом полягали в тому, що він має набагато більш оптимістичні очікування щодо Росії та Путіна, ніж Європа, і, наприклад, я, але ми побачимо». (Відео Reuters/RFERL)