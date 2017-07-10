Скандальні інвестиції. Декларація заступника гендиректора держпідприємства «ProZorro» Тетяни Сазонової стала об'єктом пильної уваги журналістів. І справа навіть не в мільйонних рахунках і розкішних автомобілях, зазначених в її декларації. Ефект вибуху інформаційної бомби справила покупка Сазонової – квартира в елітному будинку в самому центрі окупованого Донецька. Для чого київська чиновниця інвестує в квадратні метри на території підконтрольної угрупованню «ДНР»? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)