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10 Липень 2017, Київ 22:26
Відео

Навіщо топ-менеджеру «ProZorro» елітні апартаменти в центрі Донецька? (відео)

Навіщо топ-менеджеру «ProZorro» елітні апартаменти в центрі Донецька? (відео)
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Скандальні інвестиції. Декларація заступника гендиректора держпідприємства «ProZorro» Тетяни Сазонової стала об'єктом пильної уваги журналістів. І справа навіть не в мільйонних рахунках і розкішних автомобілях, зазначених в її декларації. Ефект вибуху інформаційної бомби справила покупка Сазонової – квартира в елітному будинку в самому центрі окупованого Донецька. Для чого київська чиновниця інвестує в квадратні метри на території підконтрольної угрупованню «ДНР»? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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