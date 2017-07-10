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10 Липень 2017, Київ 22:25
Відео

Чехія продовжує приймати українських дітей на відпочинок (відео)

Чехія продовжує приймати українських дітей на відпочинок (відео)
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До Чехії вчетверте завітали діти, в яких батьки загинули на Донбасі. Міжнародна неурядова організація «Українська Європейська перспектива» організувала відпочинок у Празі для 18 дітей та 3 волонтерів, на цей раз, із Волинської та Львівської областей. Протягом 7 днів куратори проекту влаштували дітям загиблих героїв екскурсії Прагою, походи до зоопарку, аквапарку, місцевих замків, та подорож у гості до українського художника Олександра Оніщенка у місті Мєлніку. Проект «Канікули для дітей з України» виник у 2014 році за підтримки керівництва міської частини Прага-4 та посольства України в Чехії.

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