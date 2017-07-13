Верховна Рада України підтримала подання Генеральної прокуратури України щодо арешту народного депутата України від фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна. За це рішення віддали голоси 250 народних депутатів. ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За словами генпрокурора Юрія Луценка, наразі триває експертиза для встановлення суми збитків, але за нормативною оцінкою землі, вона складає не менше від 227 мільйонів гривень. У свою чергу Михайло Добкін заявив, що Харківська міськрада, за часів його головування, не ухвалила жодного протизаконного рішення. «Сьогодні жоден документ, який я підписав, не оскаржується прокурорами», – додав Добкін.