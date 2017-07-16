На центральній площі Слов’янська, що на Донеччині, бразильська режисерка корейського походження зустрічалася з мешканцями міста, де презентувала два фільми. Там Яра Лі повідомила, що почала працювати над фільмом про Чорнобиль. Захід проходив під великим деревом, люди розташувалися просто неба на газоні. Авторка зазначила, що не вірить у воєнне вирішення будь-якого конфлікту, і закликала об’єднатися усіх жителів планети, щоб зупинити розповсюдження ядерної зброї, війни та окупації.