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18 Липень 2017, Київ 23:03
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Захист Розенблата розлютив прокурора, але запобіжний захід обрали (відео)

Захист Розенблата розлютив прокурора, але запобіжний захід обрали (відео)
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Запобіжний захід для народного депутата Борислава Розенблата обирали в Солом’янському районному суді міста Києва. Взяти під варту депутата неможливо, бо Верховна Рада не надала згоди на його затримання та арешт. Тож прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури вимагали для Розенблата застави у 10 мільйонів гривень, зобов’язання носити електронний браслет та здати всі паспорти. Захист наполягав на невинуватості клієнта та повній відмові у вимогах прокуратури. Зрештою засідання тривало увесь день, сповнене емоційних заяв.

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