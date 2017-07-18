Запобіжний захід для народного депутата Борислава Розенблата обирали в Солом’янському районному суді міста Києва. Взяти під варту депутата неможливо, бо Верховна Рада не надала згоди на його затримання та арешт. Тож прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури вимагали для Розенблата застави у 10 мільйонів гривень, зобов’язання носити електронний браслет та здати всі паспорти. Захист наполягав на невинуватості клієнта та повній відмові у вимогах прокуратури. Зрештою засідання тривало увесь день, сповнене емоційних заяв.