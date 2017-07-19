13 тисяч євро – стільки вдалося зібрати на операцію Клима, мама якого загинула під час обстрілу Краматорська, що на Донеччині. Жінка накрила собою сина, але осколками снаряда йому все одно пошкодило ногу і руку. Вилікувати дитину українським лікарям виявилося не під силу, за складну роботу взялися медики з Німеччини. Для лікування малюка необхідна була сума, яку батько і прийомна мама Клима зібрати не могли. Про те, як весь світ збирав потрібну суму на порятунок малюка – репортаж проекту Радіо Свобода «Настоящее время».