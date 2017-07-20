У столиці Білорусі – Мінську 20 липня вшанували пам'ять загиблого рік тому в Києві журналіста Павла Шеремета. Голова Білоруської асоціації журналістів Жанна Литвина закликала колег приєднатися до заклику про міжнародне незалежне розслідування вбивства. Раніше міжнародні правозахисні організації критикували хід слідства у справі про вбивство Шеремета і закликали владу України зробити все для встановлення винних у злочині. Офіційного підозрюваного в розслідуванні вбивства Шеремета досі немає. Вранці 20 липня акція з вшанування пам’яті журналіста відбулася і в українській столиці. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)