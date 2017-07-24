Близько двохсот тисяч біометричних паспортів виготовив державний «Поліграфічний комбінат «Україна» в липні. Проте і цього не достатньо для того, щоб задовольнити потреби всіх громадян. Через підвищений попит документи неможливо отримати в обіцяний термін, що спричиняє черги у відділеннях Державної міграційної служби. Для подачі документів громадяни переважно користуються електронною чергою, а от для отримання готового паспорта доведеться простояти у відділенні не одну годину. Люди жаліються, що строки видачі документів затягують, а поточний статус документів в інтернеті часто незрозумілий. За словами речника ДМС Сергія Гунько, проблема полягає у неготовності до такого ажіотажу «Поліграфічного комбінату «Україна», але також наголошує на сезонності явища. У ДМС очікують, що подібних черг у вересні спостерігати не будуть. (Відео Влада Крилевського)