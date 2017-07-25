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25 Липень 2017, Київ 18:50
Відео

Чи підуть кияни на хресну ходу (опитування)

Чи підуть кияни на хресну ходу (опитування)
Будь ласка, зачекайте
0:01:27
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Традиційно на честь річниці хрещення Київської Русі Українська православна церква проводить хресну ходу у парку на Володимирській гірці. Цього року Московський та Київський патріархати проводять свої заходи із різницею в один день: 27 липня ходу влаштовує Московський патріархат, а 28 липня – Київський. Перші також святкуватимуть 25-річчя Харківського собору, який, як кажуть в Київському патріархаті, фактично розділив українське православ'я. Другі, натомість, запрошують на свій захід і вірян УПЦ МП, апелюючи до створення Єдиної помісної православної церкви. Утім, переважна кількість людей, яких зустріло Радіо Свобода в парку, не знають про заходи або не зможуть їх відвідати. (Відео Владислава Крилевського)

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