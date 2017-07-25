Археологічні знахідки під Поштовою площею у Києві, які мер Києва Віталій Кличко обіцяв зберегти, опинилися під загрозою через зупинку фінансування роботи археологів. Але електронна петиція «Про порятунок безцінних історичних артефактів та археологічних розкопок на Поштовій площі» зібрала понад необхідних 10 тисяч підписів, її вже передано на розгляд до Київради. Згідно з чинним законодавством, має бути розроблений чіткий план реалізації вимог петиції, який призведе до конкретних результатів та продовження археологічних розкопок.