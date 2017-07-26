Екс-посадовцю Генпрокуратури України Дмитрові Сусу оберуть запобіжний захід «сьогодні або завтра». Про це на брифінгу 26 липня повідомив керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький. 25 липня детективи НАБУ затримали Дмитра Суса в аеропорту «Бориспіль» при спробі вилетіти за кордон. Його звинувачують у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та декларуванні недостовірної інформації. Дмитро Сус – колишній заступник начальника департаменту розслідування особливо важливих проваджень у сфері економіки. (Відео Влада Крилевського)