У Голосіївському районі Києва, по вулиці Бурмистенка 12, у житловій 9-поверхівці стався вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про вибух невідомого походження. За даними відомства, внаслідок вибуху загинула жінка. «До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю о 15:58 до місця події було встановлено, що внаслідок вибуху стався обвал перекриття між 1 та 2 поверхами без подальшого горіння. Рятувальники евакуювали 20 мешканців будинку», – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС. За інформацією відомства, в ліквідації наслідків вибуху брали участь 41 співробітник ДСНС та 8 одиниць техніки. На місті події працює оперативна група.