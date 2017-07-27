27 липня 2002 року в Львові на Скнилівському летовищі під час авішоу літак СУ-27 (навчально-бойовий) впав на глядачів. 77 людей загинули, з них 28 дітей, близько 300 були травмовані. Традиційно рідні загиблих, потерпілі зібрались на панахиду біля каплиці перед Скнилівським летовищем. Опісля прийшли на місце трагедії. Тут встановлено «Сегмент пам’яті 77 ангелів». Люди поклали квіти, запалили свічки і помолились. Потерпілі говорять про те, що причиною катастрофи були людська безвідповідальність і халатність. Офіційною причиною трагедії названо помилку пілотів – «відхилення екіпажу від польотного завдання і помилку в пілотуванні СУ-27». У 2005 році суд назвав винних у катастрофі 8 офіцерів, в тому числі 2 пілотів. А 4 генерали, які мали дотичність до організації авіашоу, були виправдані. На сьогодні всі засуджені звільнені.