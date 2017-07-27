«Повернути» Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство та «припинити тиск Банкової на політичних опонентів» вимагають учасники протесту в центрі Києва, а також низка опозиційних політиків, які очолили цей протест. Протестувальники мають намір витребувати текст президентського указу про припинення українського громадянська Саакашвілі та оскаржувати його в судах, а тим часом – гуртуватися довкола опозиційних демократичних партій та готувати масові протести з вимогою перевиборів парламенту восени. На Банковій поки що ці заяви не коментують.