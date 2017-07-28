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28 Липень 2017, Київ 13:07
Відео

Адреналінова ломка. Навіщо підлітки смертельно ризикують, катаючись на дахах поїздів (відео)

Адреналінова ломка. Навіщо підлітки смертельно ризикують, катаючись на дахах поїздів (відео)
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0:03:27
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Дві смерті в київському метро за три місяці, в обох випадках загинули підлітки. Обидва захоплювалися «зачепінгом» – це таке екстремальне катання на дахах поїздів. Захоплення є популярним серед підлітків, в тому числі в Україні. Зачепери знімають свої пригоди на камеру і викладають ролики в інтернет. Відеоблогери-екстремали набирають на YouTube-каналах сотні тисяч лайків, але іноді платять за популярність життям. (Відео проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее Время»)

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