Дві смерті в київському метро за три місяці, в обох випадках загинули підлітки. Обидва захоплювалися «зачепінгом» – це таке екстремальне катання на дахах поїздів. Захоплення є популярним серед підлітків, в тому числі в Україні. Зачепери знімають свої пригоди на камеру і викладають ролики в інтернет. Відеоблогери-екстремали набирають на YouTube-каналах сотні тисяч лайків, але іноді платять за популярність життям. (Відео проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее Время»)