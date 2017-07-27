Близько року в Запоріжжі триває акція «Кохання перемагає», в рамках якої волонтери організовують весілля та весільні фотосесії для бійців АТО. Благодійники, залучені запорізькими волонтерами, надають таким парам безкоштовно весільне вбрання та квіти, організовують фото і відеозйомку, місце для виїзної весільної церемонії. 27 липня відбулося сьоме весілля, організоване волонтерами в рамках акції «Кохання перемагає». Наречений – 26-річний демобілізований боєць 24-ї окремої механізованої бригади Андрій Петров. Чоловік – сирота, що з 12 років виховувався в інтернеті та, не отримавши по досягненню повноліття житла від держави, був змушений разом з братом близько 7 років жити на вулиці. Його наречена Олена Заболотня – теж сирота, вихованка інтернету. Разом пара близько 2 років: виховують спільну новонароджену донечку та двох старших синів Олени – 4 та 9 років. Зараз молода родина, не маючи житла, мешкає у кімнаті в гуртожитку. В рамках подвійної церемонії волонтери допомогли одружитися ще одній парі – запорізькій волонтерці Олені Назаренко та її коханому Олександрові Саханю.