Школярі з 24 шкіл Донецької та Луганської областей опановуватимуть англійську з іноземними волонтерами у рамках проекту GoCamp East. Окрім англійської, діти також будуть навчатися критичному мисленню, толерантності, основам громадянської освіти та здорового способу життя разом із однолітками з інших регіонів України. Впродовж літа до GoCamp East завітають іноземні посли, представники міжнародних організацій, лідери громадської думки, популярні українські телеведучі та музиканти. GoCamp East ініціювала громадська організація Global Office за підтримки Британської Ради в Україні, а також Європейського банку реконструкції та розвитку. (Відео Владислава Крилевського)