31 липня стартували зйомки стрічки «Ворошиловград» режисера Ярослава Лодигіна. Фільм з кошторисом 1,1 мільйона євро знімають під Старобільськом, на батьківщині автора однойменного роману Сергія Жадана. Творчий процес на Луганщині триватиме місяць, а потім завершиться у Києві. Продюсери обіцяють, що на широкі екрани «Ворошиловград» вийде восени 2018-го. До того презентують стрічку на міжнародних кінофестивалях. Головну роль – Германа, грає актор Молодого театру Олег Москаленко. Крім того, на екрані глядачі зможуть побачити Володимира Ямненка, Григорія Поволоцького, Олексія Горбунова, Михайла Озерова, Руслану Хазіпову, Євгенію Муц, Ігоря Портянка. Епізодичну роль зіграє й автор роману Сергій Жадан.