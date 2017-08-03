Сторона обвинувачення у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича наполягла на допиті дипломата Юрія Сергеєва у якості свідка. Прокуратура вважає, що Сергеєв має дані, які підтверджують звинувачення Януковичу, оскільки «у 2014 році він був присутній на засіданні Ради безпеки ООН, на якому «Чуркін (на той час представник Росії при ООН – ред.) демонстрував звернення Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням використання Збройних сил Росії на території України».