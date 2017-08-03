Мешканці новобудов на Харківському шосе у Києві перекрили дорогу з вимогою повернути їм енергопостачання. Його вимкнули через борг у 3 мільйони 155 тисяч гривень і невиконання технічних умов. Раніше мешканці цих будинків уже сиділи без світла, проте відключення не тривало так довго. До протестувальників приїхали представники влади. Разом з мешканцями дійшли спільної згоди і повернули світло. Представники від будинків мають через тиждень подати пропозицію, як вони бачать розрахунки. Також будуть вирішувати технічну проблему.(Відео Ірини Роговик, Анжеліки Заріцької)