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03 Серпень 2017, Київ 21:07
Відео

Чотири дні без світла. Що змусило людей перекрити Харківське шосе (відео)

Чотири дні без світла. Що змусило людей перекрити Харківське шосе (відео)
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Мешканці новобудов на Харківському шосе у Києві перекрили дорогу з вимогою повернути їм енергопостачання. Його вимкнули через борг у 3 мільйони 155 тисяч гривень і невиконання технічних умов. Раніше мешканці цих будинків уже сиділи без світла, проте відключення не тривало так довго. До протестувальників приїхали представники влади. Разом з мешканцями дійшли спільної згоди і повернули світло. Представники від будинків мають через тиждень подати пропозицію, як вони бачать розрахунки. Також будуть вирішувати технічну проблему.(Відео Ірини Роговик, Анжеліки Заріцької)

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