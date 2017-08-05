Кожного року в останню неділю липня Росія відзначає День військово-морського флоту. На підтвердження дружби Україна в 2011 році навіть перенесла святкування дня свого флоту на цю ж дату. Але не допомогло. Росія дружила тільки на словах. А на ділі готувалася до окупації українських територій. Тепер українського флоту немає на півострові. А Чорноморський флот Росії продовжує накачувати м'язи – збільшує кількість бойових кораблів. Кому тепер загрожує Чорноморський флот Росії – про це в новому випуску програми «Крим.Реалії».