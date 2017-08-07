У лісі на північному заході Карелії поминальними заходами 5 серпня відзначили 80-і роковини від ухвалення в 1937 році таємного наказу, який прискорив вбивства сотень тисяч жертв, яких Сталін вважав ворогами. Події у Сандармосі, можливо, ніколи б не були досліджені, якби не робота Юрія Дмитрієва та Меморіального фонду. Він знайшов братські могили у 1997 році і ретельно зібрав імена 13 тисяч жертв Великого терору. Але він не зміг відвідати церемонію цього року, бо його арештували після звинуваченням у виготовлені дитячої порнографії. Дмитрієв і його прихильники кажуть, що звинувачення були сфабриковані, щоб покарати його за те, що він занадто глибоко копався у темному минулому, яке російський уряд воліє забути. (Відео проекту «Настоящее время»)