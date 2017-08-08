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08 Серпень 2017, Київ 15:26
Відео

Саакашвілі каже, що між людьми та елітою в Україні прірва (відео)

Саакашвілі каже, що між людьми та елітою в Україні прірва (відео)
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Український народ пішов набагато далі, ніж його так звана політична еліта. Існує все ширша прірва між ними. Тому настав час цю еліту «посунути». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив колишній президент Грузії, екс-очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі. Він також заявив, що не забуває і про свою батьківщину, адже «Грузія ніколи не стане успішною, якщо Україна не прорветься». Тим часом у Росії, на думку Міхеїла Саакашвілі, формується серйозна опозиція: «вони бідні, проте мають хорошу освіту і добре проінформовані. Таких мільйони і мільйони росіян».

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