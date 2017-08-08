Грузини взялися за руки на автомагістралі поблизу Південної Осетії на знак протесту проти постійної присутності російських військ у сепаратистському регіоні. 8 серпня в країні відбулася низка заходів на вшанування пам’яті жертв короткої війни Росії проти Грузії 2008 року. Воєнні дії відбувалися неподалік сепаратистських регіонів Абхазії та Південної Осетії, які Росія визнала дев’ять років тому «незалежними державами». Від часу війни Москва зберігає в обох регіонах тисячі своїх військових. Протест цього року пройшов приблизно за 400 метрах від позицій російських військ.