Мати фігуранта «справи кримських диверсантів» Редвана Сулейманова, якого 10 серпня в окупованому Криму засудили до 1 року і 8 місяців колонії загального режиму, вважає звинувачення проти її сина надуманими, а процес над ним – «судилищем». Про це Руслана Сулейманова сказала в коментарі Крим.Реаліям після оголошення вироку. Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року на території аеропорту окупованого Сімферополя. 12 серпня ФСБ Росії розіслала по російським медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку в його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили задачу знайти на сімферопольському вокзалі і аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв. У Генштабі Збройних сил України спростовують заяву ФСБ Росії. Фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов у суді визнав провину, але не погодився з пред'явленим йому обвинуваченням у заподіянні великої шкоди. Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман.