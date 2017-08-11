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11 Серпень 2017, Київ 20:06
Відео

Нічні освітлення окупованого Сімферополя в період економії електрики (відео)

Нічні освітлення окупованого Сімферополя в період економії електрики (відео)
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Дефіцит електроенергії в Криму обумовлений збільшенням на окупованій території російських військових баз і загальної чисельності населення. Таку версію серед інших озвучили в ефірі Радіо Свобода українські експерти з питань енергетики і представник Міністерства з питань окупованих територій Юсуф Курчкі, коментуючи запровадження у Криму графіків тимчасового відключення світла. Окупаційна влада такі заходи пояснює спекою і роботою кондиціонерів, українські експерти говорять про те, що Росія не здатна забезпечити стабільне енергопостачання півострова, адже так званий енергоміст із Кубані не покриває всіх потреб.

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