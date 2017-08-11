10 серпня Військово-морський флот Росії проводив військові навчання в Балтійському морі і вздовж берегів російського ексклаву – Калінінградської області. Солдати практикували висадку на пляжі, а винищувачі і вертольоти забезпечували повітряну підтримку. До навчань були залучені понад 2 тисячі військовослужбовців, понад 20 кораблів і суден і 100 військових транспортних засобів. У середині червня біля кордону Литви й Польщі проходили навчання НАТО, які мали на меті підготовку до можливого протистояння ймовірній агресії Росії в цьому регіоні, так званому Сувалкському коридорі. Днями пізніше у сусідній Латвії її президент Раймондс Вейоніс, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і міністр оборони Канади Гарджит Садджан презентували батальйон з військовослужбовців країн НАТО під проводом Канади. Союз НАТО має на меті розмістити чотири такі багатонаціональні батальйони, чисельністю приблизно по тисячі військових, у всіх трьох країнах Балтії і в Польщі. (Відео Reuters)