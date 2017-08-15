Після 12-річної перерви 13-й чемпіон світу з шахів і критик Кремля Гаррі Каспаров повернувся у спорт на п’ять днів. Аби позмагатись у турнірі Grand Chess Tour у Сент-Луїсі. Для участі в змаганні, яке триватиме з 14 до 19 серпня, Каспаров отримав спеціальне запрошення організаторів, так звану wild card. Легенда шахів оголосив про завершення своєї кар’єри в 2005 році, щоб цілком зануритися в політичне життя. Він був одним із організаторів опозиційного російському президентові Володимиру Путіну руху «Інша Росія». (AFP)