До дня народження лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка вихованці «Артеку» створили рекордно великий сімейний альбом. Його зафіксували члени Книги Рекордів України. Діти з різних куточків України на папері зобразили свої цінні життєві спогади, наспівуючи пісню музиканта «Старі фотографії». Незабаром альбом представлять на виставковій експозиції в Києві. Також, учасників святкування дня народження фронтмена, скайпом привітала мама музиканта – Ольга Кузьменко. (Відео Дмитро Пальчиков, Оксана Груба)