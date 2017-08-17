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17 Серпень 2017, Київ 21:59
Відео

В «Артеці» створили рекордно великий альбом із малюнками (відео)

В «Артеці» створили рекордно великий альбом із малюнками (відео)
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До дня народження лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка вихованці «Артеку» створили рекордно великий сімейний альбом. Його зафіксували члени Книги Рекордів України. Діти з різних куточків України на папері зобразили свої цінні життєві спогади, наспівуючи пісню музиканта «Старі фотографії». Незабаром альбом представлять на виставковій експозиції в Києві. Також, учасників святкування дня народження фронтмена, скайпом привітала мама музиканта – Ольга Кузьменко. (Відео Дмитро Пальчиков, Оксана Груба)

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